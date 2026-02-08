Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 08.02.2026

Delmenhorst (ots)

Brake

Am Samstag um 22:00 Uhr wurde der Polizei ein versuchter Raub beim Netto-Markt in der Bahnhofstraße in Brake gemeldet. Hierbei täuschte der Täter vor, seine Einkaufsware bezahlen zu wollen und zog dann eine Rasierklinge hervor und fordert das Öffnen der Kasse. Die Tat konnte durch das Eingreifen eines Mitarbeiters verhindert werden, welcher den Täter von hinten umriss. Ein Kunde eilte ebenfalls zur Hilfe. Bei dem folgenden Handgemenge verletzte sich der Mitarbeiter leicht. Der Täter flüchtete in der Folge in Richtung Bahnhof. Der Täter war dunkel gekleidet, trug weiße Schuhe und eine weiße Maske. Er ist ca. 180cm groß und schlank. Wer Hinweise auf den Täter geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Brake unter 04401/9350 melden.

Berne.

Am Sonntag wurde der Rettungsleitstelle um 10:34 Uhr ein Brand in der Straße "An den Sielen" in Berne gemeldet. Hierbei war eine Waschmaschine im Keller eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass ein Gebäudeschaden schlussendlich verhindert werden konnte. Die Bewohner konnten sich eigenständig aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Berne, Elsfleth, Weserdeich und Neuenkoop unterstütze die Maßnahmen mit 60 Personen und 12 Einsatzfahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell