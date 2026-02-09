Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vermehrt betrügerische Anrufe falscher Polizeibeamter in Ahlhorn +++ Polizei warnt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 08. Februar 2026 gingen bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Oldenburg vermehrt betrügerische Anrufe ein. In der Gemeinde Großenkneten war besonders der Ortsteil Ahlhorn stark frequentiert.

Die Betrügerinnen und Betrüger gaben sich am Telefon als "Polizeibeamte" aus und versuchten unter fadenscheinigen Vorwänden die Angerufenen zu einer Zahlung zu bewegen oder Angaben über Besitztümer zu machen. Zur betrügerischen Legende zählte in diesen Fällen, dass angeblich in die Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Darauf aufbauend versuchten sie die Angerufenen auszufragen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich drauf hin, dass seitens der Ermittlungsbehörden niemals am Telefon Geldforderungen oder andere Nachfragen bezüglich etwaiger Vermögensverhältnisse gestellt werden.

Daher bittet die Polizei um die Beachtung der folgenden Hinweise:

-Seien Sie besonders aufmerksam und skeptisch, wenn Sie von unbekannten Rufnummern kontaktiert und Geldforderungen geäußert werden.

-Beenden Sie solche Anrufe umgehend und lassen Sie sich weder in längere Gespräche verwickeln noch durch angeblichen Zeitdruck beeinflussen.

-Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren persönlichen oder finanziellen Verhältnissen und teilen Sie keine PINs, Passwörter oder andere vertrauliche Daten mit.

-Geben Sie weder Bargeld noch Wertsachen an Personen heraus, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind.

-Sollten Sie Zweifel haben oder unsicher sein, kontaktieren Sie die Polizei - entweder über den Notruf oder über Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

-Informieren Sie Freunde, Bekannte und Angehörige über diese Betrugsmaschen und tragen Sie dazu bei, Ihr persönliches Umfeld dafür zu sensibilisieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell