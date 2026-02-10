Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Pkw in Berne am "Dreimädelhaus" +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 09. Februar 2026, in der Zeit von 17:20 Uhr bis 19:15 Uhr, brachen bislang Unbekannte am "Dreimädelhaus" an der Harmenhauser Straße in einen geparkten Audi ein und entwendeten diverse Gegenstände aus dem Pkw.

Der Schaden wurde auf circa 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 in Verbindung zu setzen.

