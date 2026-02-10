PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Pkw in Berne am "Dreimädelhaus" +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 09. Februar 2026, in der Zeit von 17:20 Uhr bis 19:15 Uhr, brachen bislang Unbekannte am "Dreimädelhaus" an der Harmenhauser Straße in einen geparkten Audi ein und entwendeten diverse Gegenstände aus dem Pkw.

Der Schaden wurde auf circa 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

