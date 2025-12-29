Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 24-Jähriger greift Rettungswagenbesatzung an

Krefeld (ots)

Am Samstag (27. Dezember 2025) behandelte eine Rettungswagenbesatzung einen Mann gegen 23:50 Uhr auf dem Luisenplatz. Ohne ersichtlichen Grund ging ein Bekannter des Patienten anschließend auf die Sanitäter los. Ein Rettungssanitäter wurde dabei leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der 24-Jährige wurde noch vor Ort durch die hinzugezogenen Streifenwagenbesatzungen in Gewahrsam genommen. Dem alkoholisierten Krefelder wurde anschließend auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen.

(226)

