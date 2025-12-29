POL-KR: 24-Jähriger greift Rettungswagenbesatzung an
Krefeld (ots)
Am Samstag (27. Dezember 2025) behandelte eine Rettungswagenbesatzung einen Mann gegen 23:50 Uhr auf dem Luisenplatz. Ohne ersichtlichen Grund ging ein Bekannter des Patienten anschließend auf die Sanitäter los. Ein Rettungssanitäter wurde dabei leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der 24-Jährige wurde noch vor Ort durch die hinzugezogenen Streifenwagenbesatzungen in Gewahrsam genommen. Dem alkoholisierten Krefelder wurde anschließend auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen.
(226)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell