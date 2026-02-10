Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 09. Februar 2026, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Niedersachsenstraße in Brake zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 18-jährige Dacia-Fahrerin überfuhr beim Abbiegen von der Niedersachsenstraße in die Kirchenstraße ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel.

Die junge Pkw-Fahrerin entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise von Zeugen führten zum Antreffen der flüchtigen Dacia-Fahrerin.

Die Polizei Brake nahm den Verkehrsunfall auf und leitete ein Verfahren gegen die 18-Jährige ein.

Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell