Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Verkehrsunfall an Kreuzung, eine Person verletzt

Salzbergen (ots)

Am Mittwoch, den 28.01.2026, kam es gegen 13:50 Uhr an der Kreuzung Koberg / Lemkershof in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem VW T-Roc die Straße Koberg in Fahrtrichtung Lemkershook. An der Kreuzung zur Straße Lemkershof hielt er zunächst kurz an und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw.

Der 36-jährige Fahrer eines Mazda 5 befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße Lemkershof in Fahrtrichtung Koberg. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich zur weiteren Abklärung in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell