Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person in Prinzhöfte

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. Februar 2026, gegen 07:50 Uhr, ereignete sich auf der Straße Sether Mühle in Prinzhöfte ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 64-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr die Kreisstraße aus Harpstedt in Richtung Ganderkesee, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge frontal mit einem massiven Straßenbaum kollidierte.

Durch die Kollision wurde der Mann in seinem Opel eingeklemmt und zog sich schwerste Verletzungen zu. Hinzukommende Verkehrsteilnehmende leisteten Erste-Hilfe und borgen den Mann aus dem Fahrzeug.

Der 64-Jährige wurde umgehend durch einen Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Pkw-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik verbracht.

Die Kreisstraße wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges zeitweise vollgesperrt. Der Pkw war nach der Kollision so deformiert, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden angenommen wird. Der Opel musste von einem Abschlepper geborgen und abtransportiert werden.

Insgesamt wurde ein Gesamtschaden von 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell