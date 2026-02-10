PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person in Prinzhöfte

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. Februar 2026, gegen 07:50 Uhr, ereignete sich auf der Straße Sether Mühle in Prinzhöfte ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 64-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr die Kreisstraße aus Harpstedt in Richtung Ganderkesee, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge frontal mit einem massiven Straßenbaum kollidierte.

Durch die Kollision wurde der Mann in seinem Opel eingeklemmt und zog sich schwerste Verletzungen zu. Hinzukommende Verkehrsteilnehmende leisteten Erste-Hilfe und borgen den Mann aus dem Fahrzeug.

Der 64-Jährige wurde umgehend durch einen Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Pkw-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik verbracht.

Die Kreisstraße wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges zeitweise vollgesperrt. Der Pkw war nach der Kollision so deformiert, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden angenommen wird. Der Opel musste von einem Abschlepper geborgen und abtransportiert werden.

Insgesamt wurde ein Gesamtschaden von 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 10:05

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrerin unter Alkoholeinfluss in Wildeshausen unterwegs

    Delmenhorst (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 08. Februar 2026, gegen 05:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen eine junge Skoda-Fahrerin in Wildeshausen auf dem Westring. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei der 20-jährigen fest. Ein durchgeführter Test zur Überprüfung des Atemalkohols ergab einen ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:58

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake

    Delmenhorst (ots) - Am Montag, 09. Februar 2026, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Niedersachsenstraße in Brake zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 18-jährige Dacia-Fahrerin überfuhr beim Abbiegen von der Niedersachsenstraße in die Kirchenstraße ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Die junge Pkw-Fahrerin entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort. Hinweise von Zeugen führten zum Antreffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren