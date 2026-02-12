Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg (Landkreis) - Schwerpunktkontrollen zur Minimierung der Hauptunfallursachen durchgeführt

Im Mittwoch, den 11.02.2026, führten eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta stationäre und mobile Verkehrskontrollen im Landkreis Cloppenburg durch, um insbesondere Verkehrsverstöße im Hinblick auf die Hauptunfallursachen zu ahnden. Auch der Schwerlastverkehr auf den Bundesstraßen stand im Fokus der Kontrollaktion. Insgesamt wurden 45 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In 17 Fällen wurden Verkehrsteilnehmende aufgrund der widerrechtlichen Benutzung von Mobiltelefonen und gleichgelagerten Geräten aus dem Verkehr gezogen. In sechs Fällen war der Sicherheitsgurt nicht angelegt. Es wurden 18 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, drei davon befanden sich im Bereich eines Fahrverbotes. Dies betraf auch den Schwerlastverkehr. Hier wurde zudem ein Verstoß gegen das Übereinkommen der internationalen Beförderung von gefährlichen Gütern auf der Straße geahndet. Dabei geht es um die Gewährleistung von Verpackungs-, Kennzeichnungs- und Transportstandards gefährlicher Güter. In zwei Fällen wurde ein Rotlichtverstoß an einem Bahnübergang geahndet, was eine empfindliche Geldstraße nach sich zieht.

Ein Fahrzeugführer sieht sich zudem mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis konfrontiert. In drei Fällen wurden Fahrzeuge ohne entsprechenden Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr bewegt. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet.

Auch in Zukunft werden gleichgelagerte Kontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta durchgeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 11.02.2026, beschädigte eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin gegen 11:52 Uhr einen geparkten PKW Renault Clio auf dem Parkplatz eines Einrichtungsmarktes an der Emsteker Straße. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt mutmaßlich mit einem dunkelblauen PKW Opel (Kombi) fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Opel wies einen deutlichen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugtür auf. Ein Kennzeichen konnte durch Zeugen nicht abgelesen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Essen (Oldb) / Bevern - Sachbeschädigungen in der Mühlenstraße

Bereits am Donnerstag, den 05.02.2026, beschädigten unbekannte Täter zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr die Sitzbank einer Bushaltestelle in der Mühlenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Holzgestell in Teilen in Brand gesetzt. Am Sonntag, den 08.02.2026, setzten unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr zudem mehrere zusammengetragene Äste an einer Außenwand der Grundschule in Bevern in Brand. Die Klinkerfassade trug einen Brandschaden davon. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 3000,- EUR geschätzt Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldb) unter 05434/9247021 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 11.02.2026, befuhr ein 68-jähriger LKW-Fahrer die Beverbrucher Straße (L 871) in Fahrtrichtung Beverbruch. Gegen 06:55 Uhr geriet ein ihm entgegenkommender Sattelzug zu weit auf seine Fahrbahn, sodass es zu einer seitlichen Berührung der jeweiligen Außenspiegel kam. Der unbekannte Fahrzeugführer des Sattelzuges setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/9394221 entgegen.

Emstek / Halen - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 11.02.2026, befuhr ein 26-jähriger PKW-Führer aus Emstek gegen 13:15 Uhr die Höltinghauser Straße von Höltinghausen kommend in Fahrtrichtung Emstek. Ein 58-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg befuhr zu diesem Zeitpunkt den Emsteker Weg in Richtung Höltinghauser Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei neben dem 26-jährigen Emsteker seine 27-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder leicht verletzt wurden. Der Cloppenburger blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 25000,- EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch die Straßenmeisterei gesäubert.

