Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Gartenhütte ausgebrannt"

Benshausen (ots)

Nach der Brandortuntersuchung an dem Gartenhaus im Mückental in Benshausen gehen die Spezialisten der Kriminalpolizei Suhl von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine technische Ursache. Der Sachschaden an der Gartenhütte wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an und es werden dringend Zeugen gesucht, die am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr verdächtige Personen am Tatort oder in diesem Bereich wahrgenommen haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0113094/2025.

