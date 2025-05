Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Tankstelle

Geisa (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle in der Borscher Straße in Geisa ein. Aus dem Inneren entwendeten sie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro, welche sie in einem Auto verstauten. Weiterhin beschädigten die Einbrecher die Einrichtung und Waren in der Tankstelle. Der verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrem Pkw in Richtung Buttlar. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch, den Tätern oder dem Fahrzeug geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0117918/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell