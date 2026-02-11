Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kabel von Baustelle entwendet

In der Zeit von Montag, den 09.02.2026 (14:45 Uhr) bis Dienstag, den 10.02.2026 (08:00 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle an der Warthestraße und durchtrennten mehrere Stromkabel von dort abgestellten Baumaschinen. Im Anschluss wurden diese entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 10.02.2026, befuhr eine 59-jährige PKW-Führerin aus Cappeln gegen 07:55 Uhr die Sevelter Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Verlauf touchierte sie einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Transporter. Der PKW der Cappelnerin schleuderte aufgrund der Kollision ca. 100 Meter über die Fahrbahn und kollidierte abschließend mit einer Straßenlaterne. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Insgesamt wurde der entstandene Sachschaden auf ca. 30000,- EUR geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 10.02.2026, befuhr ein 59-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg den Ritterweg in Fahrtrichtung Ritterstraße, beabsichtigte ferner auf diese einzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden bevorrechtigten 59-jährigen PKW-Führer aus Lastrup. Im Rahmen des Zusammenstoßes wurde der Lastruper leicht verletzt. An beiden PKWs und einem Vorgarten entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 11000,- EUR.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 10.02.2026, wurde gegen 19:20 Uhr ein 44-jähriger PKW-Führer aus Verden in der Lange Straße in Emstek kontrolliert, nachdem er zuvor anderen Verkehrsteilnehmern wegen einer auffälligen Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle stellte sich eine Beeinflussung durch Alkohol beim Fahrzeugführer heraus (1,17 Promille) Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell