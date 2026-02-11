Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Barßel - Diebstahl aus Schuppen

In der Zeit von Freitag, den 06.02.2026 (16:00 Uhr) bis Dienstag, den 10.02.2026 (14:00 Uhr) drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Schuppen in der Westmarkstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus einem Schuppen Angelutensilien entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/9222022 entgegen.

Barßel - Tageswohnungseinbruch - Täter wird durch Bewohner überrascht

Am Dienstag, den 10.02.2026, drang ein unbekannter Täter gegen 18:10 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Westmarkstraße ein und durchsuchte das Erdgeschoss nach Wertsachen. In einem Schlafzimmer traf er auf den Bewohner des Einfamilienhauses. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Nach bisheriger Erkenntnis wurde Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, den 08.02.2026 (14:00 Uhr) bis Montag, den 09.02.2026 (12:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Mercedes Benz C-Klasse in der Bachstraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

