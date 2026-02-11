PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Abfall entzündet sich in Entsorgungsfahrzeug

Am Dienstag, den 10.02.2026, entzündete sich gegen 09:15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache der Inhalt eines Entsorgungsfahrzeuges. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Vechta und Langförden löschten mit insgesamt 12 Feuerwehrkräften den Brand in der Straße Diekmanns Esch.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag, den 06.02.2026, befuhr die Fahrzeugführerin eines schwarzen BMWs driftend die Straße Stoppelmarkt und nutzte dafür die winterlichen Verhältnisse. Im Zuge dessen kam sie von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromverteilerkasten. Die Fahrzeugführerin stieg daraufhin aus ihrem Fahrzeug aus und betrachtete den Schaden, setzte im Anschluss jedoch ihre Fahrt verbotenerweise fort. Ein Kennzeichen konnte durch anwesende Zeugen nicht abgelesen werden. Der Schaden wurde auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Am Dienstag, den 10.02.2026, befuhr ein 25-jähriger PKW-Führer aus Vechta die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Vechta. Im Begegnungsverkehr kam ihm gegen 06:27 Uhr ein silberner Kleinwagen entgegen, der auf die Fahrbahn des Vechtaers geriet. Es folgte eine Kollision der Außenspiegel. Der Fahrzeugführer des Kleinwagens setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, den 09.02.2026 (18:00 Uhr) bis Dienstag, den 10.02.2026 (07:16 Uhr), befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Lohner Straße in Fahrtrichtung Lohne. Auf Höhe der Hausnummer 24 kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Fahrzeugteile wurden an der Unfallstelle aufgefunden und könnten bisherigen Erkenntnissen nach einem Audi A 3 zugeordnet werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 12:54

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Diebstahl aus Schuppen In der Zeit von Freitag, den 06.02.2026 (16:00 Uhr) bis Dienstag, den 10.02.2026 (14:00 Uhr) drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Schuppen in der Westmarkstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus einem Schuppen Angelutensilien entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/9222022 entgegen. Barßel - ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:52

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Kabel von Baustelle entwendet In der Zeit von Montag, den 09.02.2026 (14:45 Uhr) bis Dienstag, den 10.02.2026 (08:00 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle an der Warthestraße und durchtrennten mehrere Stromkabel von dort abgestellten Baumaschinen. Im Anschluss wurden diese entwendet. Sachdienliche ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:16

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Montag, 09. Februar 2026 in der Zeit zwischen 10:20 Uhr bis 10:35 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Opel Crossland in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Falkenrotter Straße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren