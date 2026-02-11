Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Abfall entzündet sich in Entsorgungsfahrzeug

Am Dienstag, den 10.02.2026, entzündete sich gegen 09:15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache der Inhalt eines Entsorgungsfahrzeuges. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Vechta und Langförden löschten mit insgesamt 12 Feuerwehrkräften den Brand in der Straße Diekmanns Esch.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag, den 06.02.2026, befuhr die Fahrzeugführerin eines schwarzen BMWs driftend die Straße Stoppelmarkt und nutzte dafür die winterlichen Verhältnisse. Im Zuge dessen kam sie von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromverteilerkasten. Die Fahrzeugführerin stieg daraufhin aus ihrem Fahrzeug aus und betrachtete den Schaden, setzte im Anschluss jedoch ihre Fahrt verbotenerweise fort. Ein Kennzeichen konnte durch anwesende Zeugen nicht abgelesen werden. Der Schaden wurde auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Am Dienstag, den 10.02.2026, befuhr ein 25-jähriger PKW-Führer aus Vechta die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Vechta. Im Begegnungsverkehr kam ihm gegen 06:27 Uhr ein silberner Kleinwagen entgegen, der auf die Fahrbahn des Vechtaers geriet. Es folgte eine Kollision der Außenspiegel. Der Fahrzeugführer des Kleinwagens setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, den 09.02.2026 (18:00 Uhr) bis Dienstag, den 10.02.2026 (07:16 Uhr), befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Lohner Straße in Fahrtrichtung Lohne. Auf Höhe der Hausnummer 24 kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Fahrzeugteile wurden an der Unfallstelle aufgefunden und könnten bisherigen Erkenntnissen nach einem Audi A 3 zugeordnet werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell