POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Alkoholisierter 71-jähriger Autofahrer missachtet Stoppstelle und verursacht Verkehrsunfall (14.02.2026)
Tuttlingen (ots)
Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagnachmittag eine Stoppstelle missachtet und in der Folge einen Verkehrsunfall verursacht.
Der 71-jährige Mann war gegen 16:15 Uhr mit seinem Mazda auf der Bismarckstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Zeughausstraße missachtete der Fahrer die dortige Stoppstelle und kollidierte mit dem VW eines 41-Jährigen.
Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten schnell Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des mutmaßlichen Unfallverursachers fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 2 Promille. Der 71-Jährige musste daher sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.
