POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise
Neukirchen-Vluyn (ots)
Auf der Haarbeckstraße brachen in der Zeit vom 03.01.2026, 13:50 Uhr, bis 06.01.2026, 13:00 Uhr, unbekannte Täter in ein Reihenhaus ein.
Über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster gelangten die Täter in die Kellerräume des Wohnhauses. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten in Keller, Erd- und Obergeschoss.
Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet.
Zeugen, die Wahrnehmungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0, in Verbindung zu setzen.
EG/Ref. 260106-1708
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell