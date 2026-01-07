Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

Neukirchen-Vluyn (ots)

Auf der Haarbeckstraße brachen in der Zeit vom 03.01.2026, 13:50 Uhr, bis 06.01.2026, 13:00 Uhr, unbekannte Täter in ein Reihenhaus ein.

Über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster gelangten die Täter in die Kellerräume des Wohnhauses. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten in Keller, Erd- und Obergeschoss.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet.

Zeugen, die Wahrnehmungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0, in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260106-1708

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell