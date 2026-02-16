Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, K 5945

Lkr. Tuttlingen) Stadtbus kippt um: Ein Leichtverletzter und etwa 30.000 Euro Sachschaden (15.02.2026)

Tuttlingen (ots)

Vermutlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ist am Sonntagabend ein Stadtbus von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Der nur mit dem 28-jährigen Fahrer besetzte Kleinbus war gegen 20:45 Uhr auf der Kreisstraße 5945 von Neuhausen ob Eck in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf der winterlichen Fahrbahn verlor der 28-Jährige in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus fuhr eine Böschung hinauf, kippte zur Seite und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen.

Der 28-Jährige konnte sich selbstständig befreien und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Klinikum. Am Stadtbus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Für die aufwendige Bergung des Fahrzeugs sperrte die Polizei die K5945 bis etwa 00:30 Uhr in beide Richtungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell