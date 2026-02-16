Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Fünf Verletzte nach Frontalkollision (15.02.2026)

Bad Dürrheim - B 27 (ots)

Auf der Bundesstraße 27 zwischen Schwenningen und der B 33 hat sich am Sonntag, gegen 22 Uhr, ein Unfall mit fünf Verletzten zugetragen. Die beiden entgegengesetzt fahrenden Autofahrer gerieten zu weit in die Fahrbahnmitte und stießen frontal gegeneinander. Durch den Aufprall verletzten sich die 42-jährige Fahrerin schwer, ihre beiden 16 und 17 Jahre jungen Mitfahrer leicht. Im entgegenkommenden Wagen verletzten sich der 31-jährige Fahrer und die 2-jährige Mitfahrerin leicht. An dem Fiat und dem Audi entstanden Gesamtschäden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Im Folgeverkehr schaffte es ein Audi-Fahrer nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und stieß gegen den verunfallten Fiat. Hier schlugen weitere 5.000 Euro Schaden zu Buche. Alle Verletzten brachten Rettungswagen in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell