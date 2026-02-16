POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Opel mutwillig zerkratzt (13.02.2026)
Furtwangen im Schwarzwald (ots)
Am Freitag ist es im Zeitraum des Freitags von, 5 Uhr bis 13 Uhr, an der Triberger Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein Unbekannter zerkratzte den auf einem Parkplatz stehenden blauen Opel ringsherum. Der Schaden dürfte im deutlichen vierstelligen Bereich liegen. Das Revier in St. Georgen bittet, unter der Nummer 07724 / 949500, um Hinweise.
