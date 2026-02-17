Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall zwischen Auto und Radfahrer - 32-Jähriger leicht verletzt (17.02.2026)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Roseneggstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Gegen 05.30 Uhr kollidierte eine 55-Jährige mit einem Audi Q3 mit einem entgegenkommenden 32 Jahre alten Radler. Der Zweiradfahrer erlitt infolgedessen zum Glück nur leichte Verletzungen, kam jedoch trotzdem zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

