Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, K 5709

Schwarzwald Baar Kreis) Vier Leichtverletzte nach Unfall (15.02.2026)

VS-Villingen - K 5709 (ots)

Auf der Kreisstraße 5709 zwischen Nordstetten und Kappel hat sich am Sonntag, gegen 20:30 Uhr, ein Unfall mit vier Leichtverletzten zugetragen. In Richtung Kappel unterwegs verlor ein 46-jähriger Mitsubishi-Fahrer bei schwierigen Witterungsbedingungen die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte in den Gegenverkehr. Er prallte gegen einen Chevrolet der in Richtung Nordstetten fuhr. Durch die Kollision verletzten sich der Unfallverursacher, zwei 25 und 40 Jahre jungen Mitfahrer und die 21-Jährige im Gegenverkehr. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt circa 20.000 Euro.

