Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, A 81

Lkr. Rottweil) 35-jähriger Mercedes-Fahrer kommt von der Autobahn ab: Zwei Leichtverletzte und etwa 25.000 Euro Sachschaden (16.02.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Montagabend auf der Autobahn 81.

Ein 35-jähriger Mann war gegen 22:30 Uhr mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Singen unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Rottweil, vermutlich aufgrund von Straßenglätte, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Durch den Unfall zogen sich die 34-jährige Beifahrerin sowie ein 2-jähriges Kind leichte Verletzungen zu. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell