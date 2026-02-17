Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen

Landkreis Konstanz) Einbruch an der Bahnhofstraße (13.02.2026)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Freitag ist es im Zeitraum von, 14:30 Uhr bis 17:15 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße gekommen. Über eine Terrassentüre verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang ins Gebäude. Innerhalb durchwühlten sie mehrere Räume und verschwanden anschließend wieder. Die Höhe des Schadens und der Beute ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Hierzu bittet die Polizei in Stockach um Zeugenhinweise die, unter der Nummer 07771 / 93910, gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell