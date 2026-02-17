Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B 523

Lkr. Tuttlingen) 28-jähriger Sprinter-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich: Ein Leichtverletzter und etwa 30.000 Euro Sachschaden (16.02.2026)

Talheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Montagabend auf der Bundesstraße 523 zwischen Talheim und Eßlingen gekommen.

Ein 28-jähriger Fahrer eines Online-Versandhändlers war gegen 18:15 Uhr mit seinem Sprinter in Richtung Tuttlingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lieferwagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich halb im Grünstreifen und halb auf der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen.

Der 28-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Am Sprinter entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei zusammen mit der Straßenmeisterei Spaichingen die B 523 in beide Fahrtrichtungen. Gegen 21:30 Uhr waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell