Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Streitigkeit mündet in Körperverletzung (16.02.2026)

Konstanz (ots)

Im Herosepark haben sich drei Männer zu einer Aussprache getroffen, die aber letztlich ihr Ziel verfehlte. Gegen 11 Uhr wollten sich die drei 22, 25 und 31 Jahre alten Männer im Herosepark treffen, um eine vorherige Streitigkeit aus der Welt zu schaffen. Im Resultat schlugen die Drei später aufeinander ein und einer zückte sogar einen Hammer, um sein Gegenüber zu verletzten. Zufällig anwesende Passanten konnten durch ihr beherztes Eingreifen schlimmeres verhindern und es blieb bei leichten Verletzungen. Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei in Konstanz um Hinweise die, unter der Nummer 07531 / 9950, gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell