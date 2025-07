Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand an Gewerbeobjekt - Flammen greifen auf Gebäudeinneres über

Bonn (ots)

Bonn-Plittersdorf, Wurzerstraße, 24.07.2025, 23:27

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldeten mehrere Anrufer einen Brand an einem Gewerbeobjekt. Bereits kurz vor Eintreffen konnten die ersten Kräfte den deutlichen Feuerschein in der Dunkelheit wahrnehmen. Bei der ersten Erkundung konnte festgestellt werden, dass ein Anbau in Vollbrand stand und die Flammen durch geborstene Fenster in das Gebäude übergegriffen hatten. Der Brand wurde im Innen- und Außenangriff mittels 3 Löschrohren von Trupps unter PA bekämpft. Das Feuer im Gebäudeinneren konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass eine weitere Ausbreitung durch die Maßnahmen verhindert werden konnte. Eine taktische Ventilation unterstütze die Maßnahmen zur Schadensminimierung im Gebäudeinneren.

Im weiteren Verlauf wurden die gelagerten Materialen auseinandergezogen, um Glutnester abzulöschen. Im Außenbereich musste die Verkleidung des Anbaus aus Metall abgenommen werden, um an alle Brandstellen zu gelangen. Des Weiteren wurde Schaummittel eingesetzt, um eine effektive Brandbekämpfung in dem Brandgut zu gewährleisten.

Es wurden keine Personen durch den Brand verletzt. Für die Dauer der Maßnahmen war die Wurzerstraße gesperrt. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Im Einsatz waren ca. 35 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 und 3 der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Löscheinheit Bad Godesberg, Rettungsdienst sowie des Führungsdienstes. Aufgrund der Einsatzdauer wurde die Feuerwache 3 durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lannesdorf besetzt, welche in diesem Zeitraum einen Paralleleinsatz abarbeitete.

