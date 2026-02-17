Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Tuttlingen) 26-jährige Autofahrerin schleudert von der Fahrbahn: Zwei Schwerverletzte (17.02.2026)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 14 bei Liptingen ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ereignet.

Eine 26-jährige Frau war gegen 08:15 Uhr mit ihrem VW von Tuttlingen in Richtung Stockach unterwegs. Nach passieren der Anschlussstelle Liptingen geriet der Wagen vermutlich in Folge der Straßenglätte in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern. Der VW drehte sich und kam mit dem Heck voraus nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte in der Folge einen etwa zwei Meter hohen Abgang hinunter und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen ein Dickicht aus Sträuchern und Bäumen.

Sowohl die 26-jährige Unfallverursacherin als auch ihr 32-jähriger Beifahrer erlitten durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in örtliche Krankenhäuser. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei regelte den Verkehr an der Unfallstelle und musste die B 14 zur Bergung des beschädigten Fahrzeugs teilweise kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen Sperren. Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

