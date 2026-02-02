Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Sonntag (01.02.2026) befand sich ein 41-Jähriger schlafend in seinem Auto in der Kolbergstraße.
Gegen 15.30 Uhr stellte eine Streife den 41-Jährigen schlafend in seinem Auto fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der 41-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.
Den 41-Jährigen erwarten keinerlei strafrechtliche Konsequenzen.
