An der Einmündung der Leo-Wohleb-Straße und der Hauptstraße hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall zwischen einem Opel und einem Fahrrad ereignet. Die 43-Jährige überquerte, gegen 11 Uhr, die Einmündung auf einem entsprechenden Radweg, als ein 69-jähriger Opel-Fahrer mit seiner Stoßstange gegen das Hinterrad stieß. Durch die Kollision stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

