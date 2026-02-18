POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Fahrrad contra Auto (17.02.2026)
Blumberg (ots)
An der Einmündung der Leo-Wohleb-Straße und der Hauptstraße hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall zwischen einem Opel und einem Fahrrad ereignet. Die 43-Jährige überquerte, gegen 11 Uhr, die Einmündung auf einem entsprechenden Radweg, als ein 69-jähriger Opel-Fahrer mit seiner Stoßstange gegen das Hinterrad stieß. Durch die Kollision stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell