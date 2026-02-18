Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Vöhringen

Lkr. Rottweil) Zwei Fahrzeugbrände innerhalb weniger Minuten im Landkreis Rottweil (17.02.2026)

Fluorn-Winzeln, Vöhringen (ots)

Zwei Fahrzeugbrände innerhalb weniger Minuten haben am Dienstagnachmittag im Landkreis Rottweil die Feuerwehr sowie die Polizei beschäftigt.

Zunächst geriet gegen 17:15 Uhr ein Opel auf einem Supermarktparkplatz in Winzeln in Brand. Als die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Fluorn-Winzeln im Seilerweg eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell ablöschen. Eine Gefahr für weitere Fahrzeuge oder Gebäude bestand nicht. Nach bisherigen Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Am Opel entstand Totalschaden in bislang unbekannter Höhe.

Gegen 17:45 Uhr kam es in Witterhausen zu einem weiteren Fahrzeugbrand. Ein 60-jähriger Mann war mit seinem VW in der Straße "Auf Stauden" unterwegs, als er plötzlich Rauch am Armaturenbrett seines Autos feststellte. Der Wagen geriet in der Folge in Vollbrand und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen abgelöscht werden. Der Schaden am total beschädigten VW beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der 60-Jährige blieb unverletzt.

