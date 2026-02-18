PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter zerkratzt grauen Mercedes E-Klasse - Polizei bittet um Hinweise (11.02.2026)

Singen (ots)

Bereits am Mittwoch letzte Woche ist es auf der Hohenhewenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20 Uhr zerkratzte ein Unbekannter den Kofferraumdeckel des im Bereich der Hausnummer 2 abgestellten grauen Mercedes der E-Klasse und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren