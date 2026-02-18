Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter zerkratzt grauen Mercedes E-Klasse - Polizei bittet um Hinweise (11.02.2026)

Singen (ots)

Bereits am Mittwoch letzte Woche ist es auf der Hohenhewenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20 Uhr zerkratzte ein Unbekannter den Kofferraumdeckel des im Bereich der Hausnummer 2 abgestellten grauen Mercedes der E-Klasse und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

