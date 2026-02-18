Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A 81

Lkr. Rottweil) Lastwagen nach Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und etwa 15.000 Euro Sachschaden geflüchtet: Polizei bittet um Hinweise (17.02.2026)

Dietingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf am Neckar.

Gegen 19:45 Uhr war ein 49-jähriger Mann mit einem Toyota auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Hierbei wurde er von einem bislang unbekannten Lastwagen überholt. Beim Überholvorgang stieß der Sattelzug gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Autos, wodurch der 49-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Nach dem Verkehrsunfall konnte der Autofahrer sein Fahrzeug auf den Standstreifen fahren. Auch der Lastwagen hielt kurz an, entfernte sich aber dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Verkehrsunfall erlitt die 45-jährige Beifahrerin im Toyota leichte Verletzungen. Ein wenige Monate altes Kleinkind wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil unter Tel. 0741 348790 entgegen.

