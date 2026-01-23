Polizei Köln

POL-K: 260123-1-K Wohnungsdurchsuchung bei jugendlichem Drogendealer - Kokain, Bargeld, Luxusuhr und Jagdmesser sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Donnerstagnachmittag (22. Januar) die elterliche Wohnung sowie Kellerräume eines mutmaßlichen Drogendealers (16) in Köln-Ostheim durchsucht. Dabei stellten die Beamten Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld sowie eine hochwertige Luxusuhr sicher.

Zuvor waren die Polizisten gegen 14.30 Uhr auf den auffällig nervös wirkenden Jugendlichen aufmerksam geworden und hatten ihn auf der Frankfurter Straße in Ostheim angesprochen und überprüft. Bei der Durchsuchung seiner Bekleidung fanden die Polizisten verkaufsfertiges Kokain sowie Cannabis und eine größere Menge Bargeld. Zudem hatte der 16-Jährige auch ein Jagdmesser mit einer rund 20 cm langen Klinge um den Oberschenkel festgeschnallt.

Ein Richter ordnete anschließend die Wohnungsdurchsuchung an. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat für jugendliche Intensivtäter. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell