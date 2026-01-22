Polizei Köln

POL-K: 260122-2-K Fußgängerin tödlich verletzt - Aktueller Verkehrsunfall in Köln-Kalk - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In Kalk hat am Donnerstagmittag (22. Januar) ein LKW (Fahrer: 34) eine Fußgängerin (87) erfasst und tödlich verletzt. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 87-jährige Frau gegen 12 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Vereinsstraße in Richtung Thumbstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr der 34-jährige Fahrer mit seinem 18-Tonner aus einer Grundstücksausfahrt heraus und soll dort die Seniorin überrollt haben.

Der Berufskraftfahrer erlitt einen Schock und wird durch einen Seelsorger der Feuerwehr betreut.

Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um mögliche Unfallzeugen vor Ort. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Der beteiligte LKW wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen sowie das erste Auswerten von Videoaufnahmen dauern an. (cw/al)

