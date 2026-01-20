Polizei Köln

POL-K: 260120-1-K Diensthund "Ciri" findet größere Mengen Drogen bei Wohnungsdurchsuchung

Köln (ots)

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in der Escher Straße in Köln-Bilderstöckchen hat Polizeihund "Ciri" am Montagnachmittag (19. Januar) insgesamt drei Kilogramm Amphetamin, etwa 400 Gramm Pep, rund 800 Gramm Cannabis, zudem MDMA, Ecstasy, Pilze und Viagra gefunden. Ciris Frauchen und deren Kollegen fanden ferner noch ein Einhandmesser und eine Softair-Pistole in der Wohnung des mutmaßlichen Drogendealers (42). Der Mann soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Vorausgegangen war den Polizeimaßnahmen ein Einsatz wegen eines gemeldeten 27 Jahre alten Randalierers. Wie sich herausstellte, hatte dieser am Vorabend Marihuana bei dem 42-Jährigen gekauft und die Drogen teilweise mit diesem und zwei weiteren anwesenden Männern gemeinsam in der Wohnung konsumiert. Dann soll es plötzlich zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der mutmaßliche Dealer den Käufer mit einer Pistole bedroht haben soll. Daraufhin war der 27-Jährige geflüchtet und am Montag zurückgekehrt, da er diese Bedrohung nicht auf sich sitzen lassen wollte. Nachdem er vor der Tür und auf der Straße randaliert und mit Steinen auf das Haus geworfen hatte, habe sich der 27-Jährige nicht mehr zu helfen gewusst und selbst die Polizei gerufen. (cr/al)

