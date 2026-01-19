Polizei Köln

POL-K: 260119-4-K Aktuelle Zeugensuche: Unfall in Köln-Deutz - Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Ein 27 Jahre alter Radfahrer ist am Samstagmittag (17. Januar) im Bereich der Kreuzung Gotenring/Deutz-Kalker-Straße in Köln-Deutz von einem Toyota Corolla erfasst und schwer verletzt worden.

Nach ersten Zeugenaussagen soll der Autofahrer (56) gegen 11.50 Uhr bei Grün in die Kreuzung eingefahren und dabei mit dem aus Richtung Deutz-Kalker-Straße kommenden 27-Jährigen kollidiert sein.

Der Radfahrer erlitt schwere Kopf- und Beinverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

