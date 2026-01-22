Polizei Köln

POL-K: 260122-1-K Polizist bei Festnahmeversuch am Kölner Südverteiler angefahren - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Donnerstag (22. Januar) gegen 2.50 Uhr hat die Polizei Köln im Bereich der innerstädtischen Straße Am Leystapel zwei 29 und 41 Jahre alte Männer auf der Flucht gestellt und festgenommen. Kurz nach Mitternacht soll einer der Verdächtigen bei einem vorausgegangenen Festnahmeversuch am Verteilerkreis im Ortsteil Marienburg einen Zivilbeamten mit einem Hyundai i10 angefahren und verletzt haben. Hierbei hatten Polizisten mehrere Schüsse auf das Tatfahrzeug abgegeben. Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet.

Der Zugriff durch Zivilkräfte auf einem Tankstellengelände am Verteilerkreis sollte im Verlauf von verdeckten Maßnahmen gegen die Männer wegen des Verdachts von Einbruchsdiebstählen erfolgen. Angesichts der sich nähernden Beamten hatte der Hyundai-Fahrer Gas gegeben, den Polizisten angefahren und war über die Bonner Straße Richtung Innenstadt geflüchtet. Bei diesem Fahrmanöver beschädigte der Fluchtwagenfahrer einen geparkten Pkw und die Glasfront eines Schnellrestaurants erheblich. Nach wenigen hundert Metern stellten die Insassen den beschädigten Kleinwagen in einem Baustellenbereich ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Bei der weiteren Fahndung wurden neben starken Polizeikräften auch ein Diensthund sowie ein Hubschrauber eingesetzt.

Der an den Beinen verletzte Polizist verbleibt stationär in einer Klinik. Die Ermittlungen dauern an. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell