Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Gedenken an Yasmin und Alexander

  • Bild-Infos
  • Download

Kusel (ots)

"Es gibt Tage, an denen die Worte nicht ausreichen. Tage, an denen wir spüren, wie sehr ihr fehlt."

Heute gedenken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Westpfalz ihren Kollegen, Yasmin B. und Alexander K., die am 31. Januar 2022 bei Kusel ermordet wurden. Die 24-jährige Polizeianwärterin und der 29-jährige Polizeikommissar starben bei einer Verkehrskontrolle.

"Jeden Tag, wenn wir unsere Uniform anziehen, denken wir an euch. An euren Mut, eure Entschlossenheit und eure Menschlichkeit. Ob uniformiert oder in zivil, dieses Erinnern teilen alle, die für die Polizei arbeiten. Ihr habt uns daran erinnert, warum wir diesen Beruf gewählt haben: um zu helfen, zu schützen und für Gerechtigkeit einzustehen. Ihr habt Spuren hinterlassen - in unseren Herzen und in der Polizeifamilie.", so Polizeipräsident Hans Kästner.

Zum Andenken und als Zeichen der Wertschätzung wird der Behördenleiter des Polizeipräsidium Westpfalz im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei die letzten Ruhestätten der Verstorbenen besuchen und Blumen ablegen. Eine offizielle Veranstaltung wird es zum Jahrestag nicht geben. Die Polizeifamilie gedenkt in Stille. |erf

#ZWEIVONUNS

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

