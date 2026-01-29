Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug beim privaten Onlineverkauf

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann aus dem Stadtgebiet ist am Montagabend Opfer eines Betrugs geworden. Der 74-Jährige bot eine Hose auf einer Plattform im Internet zum Verkauf an. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Interessent und gab vor, das angebotene Kleidungsstück kaufen zu wollen. Der unbekannte Käufer schlug vor, den Kauf über die Funktion "Direktkauf" abzuwickeln, und kündigte eine Bestätigungsmail der Plattform an.

Der Verkäufer stimmte zu und erhielt tatsächlich eine E-Mail, die scheinbar von der Verkaufsplattform stammte. Er folgte den darin enthaltenen Anweisungen, gab seine Bankdaten ein und bestätigte diese mit zwei vermeintlich zufälligen Nummern. Das ermöglichte dem Täter, eine Abbuchung von fast 2.000 Euro vom Konto des Seniors vorzunehmen. Als der Mann den Betrug bemerkte, erstattete er umgehend Anzeige bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen.

An dieser Stelle noch einmal unsere dringende Empfehlung: Vorsicht bei Geldgeschäften mit Unbekannten via Internet! Lassen Sie sich nicht täuschen! Informieren Sie sich auf der offiziellen Webseite der Verkaufsplattformen über die angebotenen Bezahl-Funktionen. Klicken Sie in E-Mails nicht auf unbekannte Links und geben Sie Ihre Zahlungsdaten nicht unbedarft weiter. Im Zweifel verkaufen Sie den Artikel lieber nicht! |elz

