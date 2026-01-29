PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiges Fahrzeug mit verdächtigem Inhalt

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte vor ein paar Tagen auf dem Parkplatz an der Tank- und Rastanlage Waldmohr auf einen Pkw aufmerksam geworden. Sie kontrollierten den Insassen und stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Einsatzkräfte im Kofferraum mehrere Kanister mit heller Flüssigkeit, die kein Etikett trugen, sowie diverse Utensilien, wie sie beispielsweise in Laboren verwendet werden.

Weil der Verdacht bestand, dass es sich bei den Flüssigkeiten um Substanzen handelt, die für die Herstellung von Betäubungsmitteln eingesetzt werden, wurden vor Ort erste Schnelltests durchgeführt. Diese reagierten teilweise positiv auf Amphetamin. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen und übernahm den Transport der Chemikalien.

Der 36-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Zweibrücken erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 11:02

    POL-PPWP: Betrug beim privaten Onlineverkauf

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann aus dem Stadtgebiet ist am Montagabend Opfer eines Betrugs geworden. Der 74-Jährige bot eine Hose auf einer Plattform im Internet zum Verkauf an. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Interessent und gab vor, das angebotene Kleidungsstück kaufen zu wollen. Der unbekannte Käufer schlug vor, den Kauf über die Funktion "Direktkauf" abzuwickeln, und kündigte eine Bestätigungsmail der ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:56

    POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind in ein Wohnhaus in der Alex-Müller-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt und entwendeten hochwertigen Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 23. Januar, 17:15 Uhr, und Mittwoch, 28. Januar, 12:20 Uhr. Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:19

    POL-PPWP: Exhibitionist in der Zollamtstraße

    Kaiserslautern (ots) - Ein 47-jähriger Mann hat sich am Mittwochmittag vor einem Geschäft in der Zollamtstraße entblößt und an seinem Glied manipuliert. Als Polizeibeamte ihn auf sein Verhalten ansprachen, versuchte er zu flüchten. Er konnte jedoch gestoppt und vorläufig festgehalten werden. Der 47-Jährige verhielt sich aggressiv und unkooperativ. Er erhielt einen Platzverweis, dem er nur kurzfristig nachkam. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren