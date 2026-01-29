Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiges Fahrzeug mit verdächtigem Inhalt

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte vor ein paar Tagen auf dem Parkplatz an der Tank- und Rastanlage Waldmohr auf einen Pkw aufmerksam geworden. Sie kontrollierten den Insassen und stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Einsatzkräfte im Kofferraum mehrere Kanister mit heller Flüssigkeit, die kein Etikett trugen, sowie diverse Utensilien, wie sie beispielsweise in Laboren verwendet werden.

Weil der Verdacht bestand, dass es sich bei den Flüssigkeiten um Substanzen handelt, die für die Herstellung von Betäubungsmitteln eingesetzt werden, wurden vor Ort erste Schnelltests durchgeführt. Diese reagierten teilweise positiv auf Amphetamin. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen und übernahm den Transport der Chemikalien.

Der 36-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Zweibrücken erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

