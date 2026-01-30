POL-PPWP: Siegfried Ranzinger übergibt an Karin Decker

Polizeipräsidium Westpfalz

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern)

Am Donnerstag gab Siegfried Ranzinger den symbolischen Dienststellenschlüssel der Polizeiinspektion Landstuhl zurück an Polizeipräsident Hans Kästner. Nach mehr als 45 Jahren im aktiven Polizeidienst verabschiedete er sich in den wohlverdienten Ruhestand. Karin Decker übernimmt ab Februar die Leitung der Inspektion. Im Congress Center in Ramstein-Miesenbach überreichte Kästner ihr den Schlüssel und beglückwünschte sie zur neuen Aufgabe. Über 70 Gäste waren der Einladung des Präsidenten gefolgt.

Die Veranstaltung zum Amtswechsel wurde durch Direktionsleiter Ralf Klein eröffnet, der die Anwesenden begrüßte und Ranzinger seinen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit aussprach. Weitere Grußworte richteten der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler, sowie Dominik Lenz, Vorsitzender des örtlichen Personalrates an die Gäste.

Ranzinger blicke auf eine außergewöhnlich lange und vielseitige Laufbahn bei der Polizei zurück, sagte der Polizeipräsident. Bereits im August 1980 trat er im Alter von 16 Jahren in den Polizeidienst ein. Im Laufe seiner Karriere übernahm der Erste Polizeihauptkommissar zahlreiche verantwortungsvolle Aufgaben, unter anderem als Leiter der Polizeiautobahnstation, sowie in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb des Präsidialstabs. Die Leitung der Polizeiinspektion Landstuhl hatte er nahezu neun Jahre inne und prägte diese Zeit durch Erfahrung, Kontinuität und großes persönliches Engagement.

Ein Highlight seiner Karriere war die Einsatzplanung rund um die Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006. Mitgenommen hat er aus dieser Zeit "sehr viele Überstunden und bleibende Erinnerungen.", so Ranzinger in seiner Abschiedsrede. Nun könne er sich den Dingen widmen, für die bisher zu wenig Zeit war: Haus, Hof, Hobbies und Familie, so sieht der zukünftige Alltag aus.

Mit Karin Decker übernimmt eine erfahrene Führungskraft die Leitung der Dienststelle, die mit den Strukturen und Mitarbeitenden bestens vertraut ist. Seit Januar 2018 war sie Ranzingers Vertretung in der Führung der Landstuhler Inspektion. Vorher leitete sie die Zentralen Verkehrsdienste und war stellvertretende Leiterin der Autobahnpolizei. Bereits dort waren sie ein eingespieltes Team. Mehr als ein Jahrzehnt und über zwei Dienststellen hinweg arbeiteten sie Hand in Hand.

Ihren Dienst bei der Polizei begann die Erste Polizeihauptkommissarin im September 1987 im Alter von 20 Jahren. Zuvor hatte sie bereits eine Ausbildung als kaufmännische Angestellte abgeschlossen. Die Entscheidung für die Polizei bereue sie bis heute nicht, so die 59-Jährige. In ihrer Ansprache fand die neue Leiterin Worte des Dankes für ihren Vorgänger, der ihr "mit großem Vertrauen den nötigen Freiraum für Weiterentwicklung gab".

Hans Kästner würdigte die neue Leiterin der Polizei in der Sickingenstadt. Ihre Führungsqualität habe er in seiner Zeit als Präsident bereits zu schätzen gelernt. Mit dem Amtswechsel werde die erfolgreiche Arbeit der Polizeiinspektion Landstuhl nahtlos fortgeführt. Gleichzeitig markiere er den Beginn eines neuen Kapitels, das auf Erfahrung, Kontinuität und Weiterentwicklung setzt, so Kästner.

Über die Polizei Landstuhl:

Rund um das Autobahnkreuz Landstuhl liegt der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion. Er umfasst den westlichen Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl, die Gebiete der Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach und Bruchmühlbach-Miesau, sowie der Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach. Rund 56.000 Menschen leben im Einzugsgebiet der Dienststelle. Der US-Militärflugplatz Ramstein mit dem NATO-Hauptquartier der Luftstreitkräfte Europa-Mitte, sowie ein großes Militärhospital befinden sich ebenfalls im Revier. | kle

