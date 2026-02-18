POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Betrunkene Autofahrerin erfasst Fußgängerin (17.02.2026)
Reichenau (ots)
Eine betrunkene Autofahrerin hat am Dienstagabend auf der Pirminstraße eine Fußgängerin angefahren. Kurz vor 19 Uhr fuhr die 49-Jährige mit einem Renault durch den aufgrund einer Veranstaltung gesperrten Bereich der Pirminstraße in Richtung Konstanz. Auf Höhe eines Hotels erfasste sie eine gerade die Straße überquerende 77 Jahre alte Frau mit Krücken, die infolge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn stürzte und sich dabei Verletzungen zuzog. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 49-Jährigen Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Ein Test mit einem Ergebnis von knapp 1,4 Promille bestätigte den Eindruck. Die Frau musste die Polizisten auf das Revier begleiten und dort neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben.
Sie erwartet eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls.
