Polizeipräsidium Konstanz

Rottweil, B 462

Lkr. Rottweil) 30-jährige Autofahrerin ohne Führerschein missachtet Anhaltezeichen der Polizei (17.02.2026)

Rottweil (ots)

Weil eine Autofahrerin am Dienstagabend die Anhaltezeichen der Polizei missachtete und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete, hat die Polizei ein Strafverfahren gegen die 30-jährige Fahrerin eingeleitet.

Gegen 22:45 Uhr fiel einer Streife des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil auf der Bundesstraße 462, auf Höhe der Anschlussstelle Rottweil, der Hyundai der Frau auf. Das Fahrzeug war in Richtung Rottweil unterwegs und hatte nur das Tagesfahrlicht eingeschaltet. Trotz Anhaltezeichen der Polizei setzte die 30-Jährige ihre Fahrt fort. Bei einem Rückstau auf Höhe der Abfahrt zur Bundesstraße 27 fuhr die Fahrerin mit hoher Geschwindigkeit an das Stauende heran und letztlich entgegen der Fahrtrichtung auf die Auffahrt der B 27 zur B 462. Am Kreisverkehr zur Oberndorfer Straße überfuhr die Flüchtige in der Folge die Verkehrsinsel und verursachte Sachschaden.

Letztlich setzte die Frau ihre Fahrt bis in die Rottweiler Innenstadt fort, wo sie ihr Auto schließlich in der Neutorstraße abstellte. Nach kurzer Flucht zu Fuß konnten die Polizeibeamten die 30-Jährige schließlich vorläufig festnehmen.

Ermittlungen ergaben, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund ihres psychischen Zustands wurde sie in eine Fachklinik gebracht.

Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

