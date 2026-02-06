Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau belästigt und Reisenden angegriffen

Bondorf (ots)

Am Mittwochabend (04.02.2026) belästigte ein 32-Jähriger eine Frau in einem Regionalzug. Im weiteren Verlauf griff er einen couragierten Reisenden an.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige gegen 18:40 Uhr, in einem Zug der Linie RE 14b in Fahrtrichtung Freudenstadt, zunächst eine Reisende verbal belästigt haben. Diese soll den tunesischen Staatsangehörigen daraufhin aufgefordert haben, sich auf einen anderen Platz zu setzen. Als der Mann dieser Aufforderung offenbar nicht nachkam, griff ein couragierter 47-Jähriger in den Sachverhalt ein und forderte den Mann ebenfalls auf, den Sitzplatz zu wechseln. Der Tatverdächtige soll darauf verbal aggressiv reagiert haben. Als alle Beteiligten den Zug am Bahnhof Bondorf verlassen wollten, soll der 32-Jährige den couragierten Reisenden mit iranischer Staatsangehörigkeit unvermittelt geschlagen haben. Der 47-Jährige brachte den Tatverdächtigen daraufhin zu Boden und fixierte ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen der Landespolizei. Hierbei wurde offenbar auch die Jacke des 47-Jährigen beschädigt.

Durch die zuständige Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell