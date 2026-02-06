PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau belästigt und Reisenden angegriffen

Bondorf (ots)

Am Mittwochabend (04.02.2026) belästigte ein 32-Jähriger eine Frau in einem Regionalzug. Im weiteren Verlauf griff er einen couragierten Reisenden an.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige gegen 18:40 Uhr, in einem Zug der Linie RE 14b in Fahrtrichtung Freudenstadt, zunächst eine Reisende verbal belästigt haben. Diese soll den tunesischen Staatsangehörigen daraufhin aufgefordert haben, sich auf einen anderen Platz zu setzen. Als der Mann dieser Aufforderung offenbar nicht nachkam, griff ein couragierter 47-Jähriger in den Sachverhalt ein und forderte den Mann ebenfalls auf, den Sitzplatz zu wechseln. Der Tatverdächtige soll darauf verbal aggressiv reagiert haben. Als alle Beteiligten den Zug am Bahnhof Bondorf verlassen wollten, soll der 32-Jährige den couragierten Reisenden mit iranischer Staatsangehörigkeit unvermittelt geschlagen haben. Der 47-Jährige brachte den Tatverdächtigen daraufhin zu Boden und fixierte ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen der Landespolizei. Hierbei wurde offenbar auch die Jacke des 47-Jährigen beschädigt.

Durch die zuständige Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:39

    BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen: Reisende bespuckt und bestohlen

    Leonberg / Böblingen (ots) - Am Mittwoch (04.02.2026) begingen drei bislang unbekannte Tatverdächtige in einer S-Bahn der Linie S60 gleich mehrere Straftaten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte eine 51-Jährige gegen 15:00 Uhr die S-Bahn auf der Strecke von Leonberg nach Böblingen. Im Rahmen der Fahrt wurde die griechische Staatsangehörige offenbar ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:56

    BPOLI S: Zeugen gesucht - Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Bad Cannstatt

    Stuttgart (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29 Jahre alten Mann und einem bislang Unbekannten ist es in der Nacht zum Montag (01.02.2026) am Bahnhof in Stuttgart- Bad Cannstatt gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der 29-jährige deutsche Staatsangehörige, der in Begleitung einer 28 Jahre alten Frau war, gegen 03:30 Uhr im Bereich eines ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:04

    BPOLI S: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Heilbronn

    Heilbronn (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 37 Jahren ist es am Sonntagvormittag (01.02.2026) am Hauptbahnhof in Heilbronn gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 09:45 Uhr in der Bahnhofshalle verbal aneinander. Im weiteren Verlauf soll der Ältere seinen jüngeren Kontrahenten auf Bahnsteig 2/3 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren