PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Entwichener Strafgefangener festgenommen
Limburg (ots)
Entwichener Strafgefangener festgenommen, Limburg & Frankfurt, Freitag, 06.02.2025, 19.30 Uhr
(da)Der am 28. Januar aus Limburg entwichene Strafgefangene wurde festgenommen. Im Rahmen der bis dahin andauernden Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in Frankfurt lokalisiert und widerstandslos festgenommen werden. Er wurde zunächst ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Von dort aus wird er den zuständigen Behörden überstellt.
