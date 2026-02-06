PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Löcher in Lkw gebohrt +++ In Einkaufszentrum bestohlen worden

Limburg (ots)

1. Löcher in Lkw gebohrt,

Merenberg, Daimlerstraße, Freitag, 06.02.2026, 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte auf einem Autohof bei Merenberg versucht, einen Lkw aufzubrechen. Zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr hörte ein in seinem Lkw auf dem Parkplatz in der Daimlerstraße schlafender Fahrer verdächtige Geräusche aus Richtung des Hecks. Als er daraufhin nach dem Rechten sehen wollte, verschreckte er dadurch Diebe, welche zuvor Löcher in die Heckklappe gebohrt hatten, um diese so zu öffnen. Durch die voreilige Flucht gelangten die Unbekannten nicht an Beute, verursachten jedoch einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

2. In Einkaufszentrum bestohlen worden,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Donnerstag, 05.02.2026, 14:10 Uhr bis 14:40 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin in einem Einkaufszentrum in Limburg bestohlen. Im Zeitfenster von 14:10 Uhr bis 14:40 Uhr hielt sich die 77-Jährige in einem der Geschäfte in der Werner-Senger-Straße auf, als ihr unbemerkt die Geldbörse aus ihrer am mitgeführten Rollator befestigten Handtasche gestohlen wurde.

Der Geschädigten fiel zuvor eine Frau mit zwei Kindern in ihrer Nähe auf, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte. Sie soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,60 m groß sein. Sie hatte schwarze Haare und trug einen braunen oder schwarzen Netzmantel. Die Seniorin beschrieb die Unbekannte als "südländisch" aussehend.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt in der Sache. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell