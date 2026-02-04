PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Reifen zerstochen +++ Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B49 +++ Unfall bei Schneeglätte

Limburg (ots)

1. Reifen zerstochen,

Limburg, Westerwaldstraße, Sonntag, 01.02.2026, 19:00 Uhr bis Dienstag, 03.02.2026, 07:20 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Limburg die Reifen eines Autos zerstochen. Die Besitzerin hatte ihren silbernen Toyota zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 07:20 Uhr, in der Westerwaldstraße abgestellt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Reifen des Autos zerstochen waren. Wer für die Tat verantwortlich ist, steht bislang noch nicht fest. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B49, Limburg-Weilburg, Bundesstraße 49, Dienstag, 03.02.2026

(ro)Der anhaltende starke Schneefall hat am Dienstag auch im Kreis Limburg-Weilburg zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Besonders betroffen war die Bundesstraße 49 zwischen Löhnberg und Weilburg. Querstehende LKW blockierten die Fahrbahn, sodass der Verkehr immer wieder komplett zum Erliegen kam. Erneut liegengebliebene LKW, Pannenfahrzeuge oder schlafende Verkehrsteilnehmer erschwerten die Verkehrssituation, sodass sich der Stau trotz unermüdlicher Arbeit der Räumdienste sowie des THW und der Feuerwehr die B49 erst nach Mitternacht auflöste.

3. Unfall bei Schneeglätte,

Beselich-Obertiefenbach, Landesstraße 3022, Dienstag, 03.02.2026, 13:30 Uhr

(ro)Im Bereich Beselich kam es am Dienstag bei schneeglatter Fahrbahn zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, in Folge dessen eine Person verletzt wurde. Eine Autofahrerin befuhr gegen 13:30 Uhr in ihrem Skoda die Landesstraße 3022 von Obertiefenbach kommen in Richtung Niedertiefenbach, die Fahrerin eines VW war zeitgleich in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Weshalb es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam, ist bislang noch unklar. Die VW-Fahrerin musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Limburger Polizei zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell