PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: VW Golf entwendet +++ Felgen aus Scheune gestohlen +++ Graffitis gesprüht +++ Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Limburg (ots)

1. VW Golf entwendet,

Hadamar, Egermannstraße, Freitag, 30.01.2026, 18:20 Uhr bis Samstag, 31.01.2026, 10:00 Uhr

(fh)In Hadamar kam es in der Nacht zum Samstag zur Entwendung eines Fahrzeugs. Der blaue VW Golf mit dem Kennzeichen "LM-MM 222" parkte zur Tatzeit in der Egermannstraße, eher er gestohlen wurde. Wie die Täter bei dem Diebstahl genau vorgingen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Felgen aus Scheune gestohlen,

Runkel-Wirbelau, Hauptstraße, Samstag, 31.01.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, 01.02.2026, 19:30 Uhr

(fh)Zwischen Samstag- und Sonntagabend wurden Diebe in einer Scheune in Wirbelau fündig. Zur genannten Zeit brachen sie eine Scheune in der Hauptstraße auf, nahmen aus dieser vier Sommerreifen samt Felgen im Wert von etwa 2.000 Euro an sich und suchten damit unbemerkt das Weite.

Die Polizei in Limburg ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Graffitis gesprüht,

Elz, Am Güterplatz, Sonntag, 01.02.2026, 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag beschmierten Unbekannte ein Wohnhaus in Elz mit Graffiti. Am Sonntagnachmittag fielen die Farbschmierereien an dem Gebäude in der Straße "Am Güterplatz" auf. Unbekannte hatten in der knappen Stunde zuvor eine Hauswand sowie drei Briefkästen mit Farbe verunstaltet und waren anschließend geflüchtet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Polizei in Limburg nimmt Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß, Bundesstraße 8 bei Brechen, Sonntag, 01.02.2026, 20.55 Uhr

(da)Bei einem Frontalzusammenstoß am Sonntagabend wurden mehrere Personen schwer verletzt. Gegen 20.55 Uhr fuhren zwei Pkw auf der Bundesstraße 8 bei Brechen. Ein weißer Dacia, besetzt mit vier Personen, fuhr von Oberbrechen kommend in Richtung Niederselters, ein grauer Opel, mit zwei Personen besetzt, fuhr in entgegengesetzter Richtung. Aus bisher unbekannten Gründen stießen sie auf dieser Strecke auf dem Mittelstreifen frontal ineinander. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Alle Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zwei von ihnen erlitten lebensbedrohliche Verletzungen. Für deren Transport wurden zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. Die B 8 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme, bei der auch ein Gutachter zum Einsatz kam, für mehrere Stunden gesperrt werden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 18-jährige Fahrer des Dacia zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem besteht der Anfangsverdacht, dass er zuvor berauschende Mittel zu sich genommen haben soll.

