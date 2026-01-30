PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ bei Unfallaufnahme scharfe Schusswaffen gefunden+++Pfefferspray in Gaststätte versprüht+++Einbrecher in Limburg unterwegs+++Unfallflucht+++

Limburg (ots)

1. Festnahme während Unfallaufnahme nach Waffenfund, Weilmünster, Bundesstraße 456 zwischen Grävenwiesbach und Dietenhausen, Donnerstag, 29.01.2026, 22:50 Uhr

(Sc) Aufmerksame Beamte der Polizeistation Weilburg konnten während der Unfallaufnahme scharfe Schusswaffen feststellen und zwei Personen festnehmen. Ein Audi A6 mit französischer Zulassung verunfallte am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 456 zwischen den Orten Grävenwiesbach und Dietenhausen, da das Auto bei winterglatten Verhältnissen mit Sommerreifen gefahren wurde. Die hinzugerufenen Kollegen der Weilburger Polizei konnten dann feststellen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr, er hatte zudem auch keine gültige Fahrerlaubnis. Dem nicht genug, stellten die Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme Fußspuren fest, die von dem Unfallauto auf die andere Straßenseite ca. 15 Meter in den Wald hinein- und wieder zurückführten. Die Kollegen folgten der Fußspur und konnten hier drei scharfe aber nicht geladene Schusswaffen, abgelegt in einer Plastiktüte und versteckt hinter einem Baum, feststellen. Es handelte sich um insgesamt drei Handfeuerwaffen des Kalibers 9mm. Die beiden 19 und 26 Jahre alten Männer türkischer Herkunft wurden sofort festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Polizeistation Weilburg gebracht. Hier erfolgte eine Blutentnahme beim Fahrer. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mussten die Festgenommenen eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Waffen wurden sichergestellt. Hinweise auf mit den Waffen begangene Straftaten liegen zur Zeit nicht vor. Die Männer müssen sich nun einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzes stellen. Der Fahrer zudem noch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2. Pfefferspray in Gaststätte versprüht, Limburg, Grabenstraße, Donnerstag, 29.01.2026, 22:05 Uhr

(Sc) Unbekannte haben am Donnerstagabend in einer Limburger Gaststätte Pfefferspray in die Menge gesprüht und konnten dann unerkannt fliehen. Am Donnerstagabend meldete sich ein Besucher einer Limburger Gaststätte in der Grabenstraße, da er über Atemwegsreizungen klagte. Unbekannte hatten zuvor wohl zwei Mal Reizgas in der Gaststätte versprüht, so dass insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Ein 75-jähriger Geschädigter musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, während die vier weiteren Geschädigten ambulant vor Ort behandelt wurden. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher in Limburg-Linter unterwegs, Limburg-Linter, Rebhuhnweg, Donnerstag, 29.01.2026, zwischen 00 Uhr und 06 Uhr

(Sc) Unbekannte brachen in der Donnerstagnacht im Rebhuhnweg in Limburg-Linter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Diebe hebelten zwischen 00 Uhr und 06 Uhr die Wohnungstür im dritten Obergeschoss auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen fanden sie aber kein Diebesgut und flohen anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Auto kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt Laterne, Weilburg, Karlstraße, festgestellt: Donnerstag, 29.01.2026, 22:35 Uhr

(Sc) Ein bislang unbekanntes Auto fuhr am späten Donnerstagabend die Karlstraße in Weilburg hinunter, kam von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Laterne und floh anschließend. Ein Mitteiler meldete sich gegen 220:30 Uhr bei der Polizei, da er frische Unfallspuren in der Karlstraße entdeckt hatte. Demnach muss ein PKW die Karlstraße bergab gefahren sein und ist vermutlich aufgrund der Witterung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hier fuhr das Auto eine Böschung hinauf und dabei auch gegen eine Laterne. Anschließend floh das Auto von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden an der Laterne auf ungefähr 500 Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06431) 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell