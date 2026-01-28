PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Mann verletzt sich auf Bahnhofsplatz selbst+++Unbekannte beschädigen Garage+++Autoaufbrecher unterwegs+++Unfall mit Verletzten+++mehrere Unfallfluchten+++

Limburg (ots)

1. Junger Mann schlägt sich auf Bahnhofsplatz selbst, Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 27.01.2026, 16:01 Uhr

(Sc) Am späten Dienstagnachmittag fiel mehreren Passanten ein junger Mann auf dem Bahnhofsplatz in Limburg auf, der sich selbst in das Gesicht schlug. Die Limburger Polizei wurde zunächst über die Videoschutzanlage am Bahnhofsplatz auf einen Mann aufmerksam, der sich an einem Fahrzeug der Bundespolizei zu schaffen machte. Anschließend stellte sich der Mann vor Linienbusse und fing an, sich selbst zu schlagen. Auch Passanten meldeten das auffällige Verhalten sofort der Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten der Landes- und Bundespolizei konnten den 20-jährigen Mann antreffen und erkannten ihn wieder. Der Mann war in den letzten Wochen schon einmal mit gleichem Verhalten aufgefallen. Der Elbtaler leidet unter Autismus und konnte von den Polizeibeamten schnell beruhigt werden. Es zeigte sich, dass der 20-Jährige wohl durch mehrere Jugendliche geärgert wurde und dies ihn so sehr getriggert hatte, dass er anfing sich selbst durch Schläge zu verletzen. Nachdem er sich beruhigt hatte, bestand diese Gefahr nicht mehr und der Elbtaler ging nach der Personalienfeststellung nach Hause.

2. Sachbeschädigung an Garage,

Limburg, Blumenröder Straße, zwischen 01.12.2025 und 27.01.2026

(Sc) Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Anfang Dezember bis zum 27.01.2026 ein Garagenfenster in der Blumenröder Straße in Limburg. Unbekannte betraten das zur Zeit unbewohnte Grundstück und zerschlugen ein Fenster der dortigen Garage. Die Polizei Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Kraftfahrzeug, Limburg, Domstraße, Anliegerparkplatz, Montag, 26.01.2026, 22 Uhr bis Dienstag, 27.01.2026, 14 Uhr

(Sc) In der Zeit vom Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte ein Auto in der Domstraße in Limburg aufzubrechen. Der Halter stellte seinen dunkelblauen VW Golf plus in der Domstraße in Limburg über Nacht ab. Als er am nächsten Tag zum Auto zurückkam, stellte er fest, dass Unbekannte versucht hatten, in das Auto einzubrechen, aber wohl scheiterten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Unfall mit Leichtverletzten,

Niederbrechen, Bundesstraße 8, Bahnhofstraße, Dienstag, 27.01.2026, 15:20 Uhr

(Sc) Am Dienstag um 15:20 Uhr kam es am Bahnübergang der Bundesstraße 8 zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein VW Caddy und ein VW Amarok befuhren hintereinander die Bahnhofstraße aus Werschau kommend in Richtung B 8 Lindenholzhausen. Die 52-jährige Fahrerin des VW Caddy musste die Vorfahrt achten und hielt daraufhin an. Der 38-jährige Fahrer des VW Amarok bemerkte dies zu spät und fuhr dem anderen Auto auf. Die 52-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

5. Mehrere Unfallfluchten im Bereich Limburg-Weilburg, Landkreis Limburg-Weilburg, mehrere Orte, 24.01.2026 bis 26.01.2026

(Sc) Im Landkreis Limburg-Weilburg ereigneten sich in den vergangenen Tagen mehrere Unfallfluchten, bei denen Blechschaden entstand. In der Zeit von Samstag den 24.01.2026 bis Montag 26.01.2026 parkte ein weißer Mercedes Sprinter in der Langstraße in Hadamar. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen den hinteren Stoßfänger und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

In der Zeit von Montag den 26.01.2026, 11 Uhr bis Dienstag den 27.01.2026, 17 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug auf der Schulstraße in Löhnberg gegen eine Straßenlaterne, die hierdurch verbogen wurde und gegen eine Hausfassade fiel. Das Fahrzeug flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden am Haus und an der Straßenlaterne wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Am Dienstag zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr parkte ein schwarzer Tesla Modell 3 in der Joseph-Schneider-Straße in Limburg. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen die hintere Stoßstange und flüchtete anschließend. Der Schaden wird auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt.

Am Dienstag zwischen 18 Uhr und 18:10 Uhr parkte ein schwarzer Mercedes GLC in der Hohenfeldstraße in Bad Camberg in der Nähe einer Klinik am Straßenrand. In der kurzen Zeit beschädigte ein anderes Fahrzeug den geparkten PKW vorne links und floh dann von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von ungefähr 3.500 Euro.

Am Dienstagabend um 18:25 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Brüsseler Straße, Limburg wie ein weißer Kombi aus seiner Parklücke herausfuhr und mit dem Fahrzeugheck gegen einen geparkten grauen Volvo fuhr. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen vermutlich falsch, da dies so nicht ausgegeben ist. Der Schaden an dem geparkten PKW wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer: (06431) 9140 - 0 und die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer: (06471) 9386 - 0 entgegen.

