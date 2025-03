Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf der Polizei nach Unfallflucht in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmorgen, 28. März, gegen 09.40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Rheindahlen. Eine 42-Jährige war nach eigenen Angaben mit ihrem Auto auf der Straße Dorthausen in Richtung der Straße Wolfsittard unterwegs. In gleicher Richtung sei eine Radfahrerin auf dem Fahrradschutzstreifen gefahren. Von diesem sei sie dann unvermittelt nach links auf die Fahrbahn gewechselt. Trotz einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver habe die Autofahrerin einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht vermeiden können. Sie stürzte daraufhin. Nach einem kurzen Gespräch habe sich die Frau mit ihrem Fahrrad vom Unfallort entfernt. Ob sie verletzt wurde, ist unklar. Am Pkw entstand Sachschaden.

Zeugen beschrieben die Radfahrerin wie folgt: Sie sei ca. 60 Jahre alt und 1.65 Meter groß. Ihre Haare seien hell und schulterlang. Sie trug eine Sonnenbrille und eine blaue Jacke aus Jeansstoff sowie eine dunkelblaue Jeanshose und eine blaue Handtasche. Der Akzent wirkte auf die Zeugen osteuropäisch.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach ermittelt und bittet die bislang unbekannte Unfallbeteiligte, sich bei der Polizei zu melden. Namentlich noch nicht erfasste Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden, wenn sie sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder der Identität der Radfahrerin geben können. (lh)

